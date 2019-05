Ecolo viert overwinning: “Het werk begint vandaag" kg

27 mei 2019

13u29

Bron: Belga 0 "Het werk begint vandaag." Die boodschap lanceerde Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi vandaag voor enkele honderden militanten en verkozenen in Cinema Palace in Brussel. De Franstalige groenen boekten op alle niveaus een overwinning, maar de campagne verliep ruw en Ecolo was vaak het doelwit van de MR.

De aanvallen hebben blijkbaar sporen nagelaten. "Bepaalde partijen, bepaalde personen in bepaalde partijen, zitten in een parallelle wereld, die van de leugen, en ik weet niet hoe je daar uit raakt. Denken dat je zomaar eender welk wapen kan gebruiken in een debat, is niet mijn beeld van de democratie", stelde Waals fractieleider Stéphane Hazée in de marge van de bijeenkomst.

Geen veto

Toch spreken de groenen geen veto uit tegen de liberalen. Het is het programma dat telt, luidt het. "We willen meerderheden die het snelst en het verst vooruitgang boeken op de punten die centraal stonden in onze campagne: klimaat, sociale rechtvaardigheid, democratie", legt Kamerfractieleider Georges Gilkinet uit.



Na succesvolle gemeenteraadsverkiezingen neemt Ecolo terug zijn plaats in de verschillende parlementen in. "Vandaag hebben we een solide basis in de gemeenten, in alle parlementen en in Europa. De sokkel staat stevig", verklaarde covoorzitter Jean-Marc Nollet voor de militanten.

“Nederlaag voor democratie”

De verkiezingen vertaalden zich in Vlaanderen in een grote overwinning van Vlaams Belang. "De score van Vlaams Belang is een echte nederlaag van de democratie. Sommigen moeten nadenken over de verantwoordelijkheid die ze dragen voor deze zondag", vindt Khattabi. Ze hoopt alvast dat het succes van Vlaams Belang tot de parlementaire fracties beperkt blijft en niet naar de regeringen doorsijpelt.

