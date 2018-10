ECOLO scheert hoge toppen in Wallonië en Brussel, PS en MR krijgen klappen Arne Adriaenssens Luc Beernaert

14 oktober 2018

20u10

Bron: Eigen Berichtgeving, Belga 0 Ook aan de andere kant van de taalgrens werd er vandaag gestemd. De kantoren bleven daar echter langer open, waardoor de resultaten nu pas beginnen binnensijpelen. De opvallendste trend in Brussel en Wallonië lijkt de zegetocht van Groen en ECOLO.

Hoewel de tsunami aan resultaten in de grote Waalse steden nog op zich laat wachten, lijken de eerste stemmen alvast in één duidelijke richting te wijzen: victorie voor het groene Ecolo. MR en PS voelen dit het hardst.

Koploper in Brussel Stad, na telling van de helft van de stembureaus, is de PS (27,9 procent), gevolgd door Ecolo (18 procent) en MR-VLD (14,1 procent). Ecolo wint stevig in Brussel, de groeimarges liggen er boven de 10 procent.

De groei van Ecolo is minder sterk in Wallonië. Daar profiteert de PS van het verlies van de MR.

De PS krijgt overal klappen te verduren, vooral in Luik, en daar haalt het communistische PTB zijn voordeel bij. In het Charleroi van PS-kopstuk Paul Magnette, die 7 procent zou verliezen, wordt de PTB de tweede partij met bijna 16 procent van de stemmen.

Benoît Lutgen, voorzitter van cdH, maakt zich sterk dat de zusterpartij van CD&V "de derde grootste Franstalige politieke macht" blijft "dankzij onze lokale verankering".

In Aarlen doet ECOLO er voorlopig zo'n 7,5% bij bovenop hun resultaat van 2012. Daarmee springen ze over MR en halen ze een tweede plaats. Enkel stadslijst Arlon 2030 doet het beter, maar ook zij moeten 2 procent inboeten ten koste van de groenen.

Ook in Doornik voelen de meerderheidspartijen de warme adem van ECOLO in hun nek. Volgens de voorlopige resultaten boeten de meerderheidspartijen PS en MR er respectievelijk 6 en 8 procent in. ECOLO, die er de derde plaats behaalt, zou er 7,5% bijdoen ten opzichte van 6 jaar geleden. Een groei van meer dan 50%.

cdH en ECOLO groeien

In Moeskroen blijf het Christendemocratische cdH waarschijnlijk de scepter zwaaien. Zij behouden er hun absolute meerderheid en klimmen zelfs nog 2% hoger tot 47% van de stemmen.

In andere grote Waalse steden als Charleroi, Namen, Luik en Bergen zijn er nog te weinig resultaten beschikbaar om conclusies te trekken. Al lijkt de groei van ECOLO ten koste van PS en MR zich ook daar verder te zetten. Zo lijkt de PS in La Louvière zelfs van 50% naar 40% te zakken.

Eerste burgemeester met Afrikaanse roots

Ook in Brussel gaan de ecologisten erop vooruit. In Vorst, Elsene en Watermaal-Bosvoorde is ECOLO-Groen de grootste partij. Dat waren ze in 2012 in niet één van die drie gemeenten.

In Brussel zelf behalen ze volgens de voorlopige resultaten een tweede plaats. Daarmee steken ze ook hier MR voorbij. PS blijft volgens deze eerste uitslagen de grootste partij in de hoofdstad, al boeten ook zij enkele procentjes in.

In Ganshoren scheert Pierre Kompany hoge toppen. De vader van de bekende Rode Duivel is vandaag al Brussels parlementslid voor cdH, maar zou nu burgemeester worden. Zijn partij klimt van 22,6 naar 28,3 procent en wordt daarmee de grootste in de gemeente. De kans dat hij de eerste Brusselse burgemeester met Afrikaanse roots wordt, wordt dus steeds reëler.

De resultaten van Brussel en Wallonië zijn nog zeer voorlopig. In de volgende uren zal duidelijk worden of deze trends zich verderzetten.

Meer over Ecolo

politiek

PS

MR

Brussel

cdH