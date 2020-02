Ecolo roept op om ‘Plan B’ te proberen, zonder N-VA SVM

14 februari 2020

18u32

Bron: Belga 4 Terwijl koninklijk opdrachthouder Koen Geens voor een audiëntie naar het Paleis is gereden, lanceert Ecolo op Twitter een oproep richting de andere partijen om een regering zonder N-VA te proberen vormen. Eerder op de dag gaf PS-voorzitter Paul Magnette aan de onderhandelingen met de N-VA beu te zijn.

"De burgers willen snel een regering. Laten we overstappen op plan B voor België en de uitdagingen van vandaag aanpakken", schrijft Ecolo. Volgens de Franstalige groenen zijn er sinds de verkiezingen 223 dagen gepasseerd waarin een regering met N-VA werd geforceerd en 34 dagen waarin een andere formule zonder N-VA werd geprobeerd.

N-VA-voorzitter Bart De Wever “nam akte van het dictaat van de PS”. “De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. In weerwil van de Vlaamse kiezer moet er voor de PS een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen. De PS wil zelfs verkiezingen uitlokken, enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken.” CD&V blijft er bij monde van Pieter De Crem ondertussen bij: de partij stapt niet in een coalitie van socialisten, liberalen en groenen.

