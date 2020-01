Ecolo roept andere partijen op niet op N-VA te wachten: “Het enige wat ze willen is de situatie laten verrotten” TT

13 januari 2020

12u06

Bron: Belga 19 De Franstalige groenen van Ecolo hebben geen zin meer om te wachten op de N-VA in de federale regeringsvorming. Die partij wil enkel “het land vernietigen”, en wachten tot de N-VA zelf beslist om niet meer mee te doen, heeft geen enkele zin, zei co-voorzitter Jean-Marc Nollet deze voormiddag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij.

“Wie denkt dat de N-VA zichzelf zal uitsluiten, vergist zich”, aldus Nollet. Volgens hem zal de partij van Bart De Wever dat zelf nooit doen, aangezien de Vlaams-nationalisten volgens Ecolo maar één doel hebben: tijd rekken om “de boel te laten verrotten”. “Laten we de tijd niet in het voordeel spelen van zij die het land willen vernietigen”, aldus Nollet.

De val van de federale regering in december 2018, uitgelokt toen de N-VA uit de ploeg stapte uit onvrede met het VN-migratiepact, moet voor de andere partijen een duidelijke les zijn, zo zei Nollet nog. “Onthou die episode goed, en toon de N-VA niet gewoon uw andere wang. We weten waartoe ons dat leidt.” Wie nu toch nog de deur openlaat voor N-VA - lees: CD&V - draagt volgens Nollet “een zware verantwoordelijkheid”.



En zelfs als N-VA in een regering wil stappen, zal dat zonder Ecolo zijn, aldus Nollet. “De richting die wij uit willen met het land is fundamenteel verschillend van die waar N-VA naartoe wil. Zij willen het land splitsen, wij willen het net een toekomst geven. Zij zijn klimaatsceptici, wij willen net een grote omslag voor het milieu. En wij willen absoluut een sterke sociale zekerheid.” Hij benadrukte ook dat de Vlaamse groenen op dezelfde lijn zitten: “zij die ons kunnen verdelen, zijn nog niet geboren.”