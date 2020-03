Ecolo niet te spreken over houding N-VA in coronacrisis: “Eenheid van iedereen, behalve mijnheer De Wever” ADN

17 maart 2020

11u45

Bron: Belga 15 Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet is niet te spreken over de houding van N-VA in de coronacrisis. De partij wil de coronamaatregelen van de regering-Wilmès wel steunen, maar het ziet er niet naar uit dat ze de minderheidsregering straks formeel het vertrouwen geeft in de Kamer. "Er is een eenheid van iedereen behalve mijnheer De Wever," sneert Nollet op de Franstalige radio bij La Première, "terwijl men zondag nog van de gezondheidscrisis wilde profiteren om een staatshervorming door te duwen."

Tien partijen kwamen zondagavond laat overeen om de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès met daarin MR, CD&V en Open Vld bijzondere machten te geven om de coronacrisis aan te kunnen pakken. Wilmès krijgt daarvoor de steun van PS, sp.a, Groen, Ecolo, DéFI en cdH.

Nationale eenheid

Ook N-VA ging zondagavond akkoord om haar steun te verlenen, en wil dat nog altijd doen, maar het ziet er niet naar uit dat de Vlaams-nationalisten de regering dinsdagmiddag ook formeel het vertrouwen willen geven in de Kamer. "Het vertrouwen geven zou onnodige consequenties hebben op lange termijn", zei Kamerfractieleider Peter De Roover daar maandagavond over, na urenlang overleg in de ambtswoning van de premier.

Het belangrijkste nu is nationale eenheid. Die twee woorden gaan niet samen met de N-VA Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet is niet te spreken over die houding. "Het belangrijkste nu is nationale eenheid. Die twee woorden gaan niet samen met de N-VA", sneerde hij dinsdagochtend bij La Première. "Er is een zeer brede meerderheid om de maatregelen van de regering te steunen. Een eenheid van iedereen, behalve mijnheer De Wever.”

Nollet hekelt vooral de uitspraken van de N-VA-voorzitter, die eerder nog aanbood om zelf premier te worden van een noodregering met PS en N-VA. "Moeten we nog tijd verspillen met daarover te praten, als ik zie dat men zondag tijdens de vergadering nog over het institutionele wilde praten, en van de gezondheidscrisis gebruik wilde maken om een staatshervorming door te duwen?”

Vier actieterreinen

De regering-Wilmès krijgt normaal gezien dinsdagmiddag het vertrouwen in de Kamer om daarna met volheid van bevoegdheid maar binnen een beperkte actieradius en tijdskader maatregelen te nemen om de coronacrisis te beheersen. Volgens Nollet zijn die maatregelen beperkt tot vier actieterreinen: volksgezondheid, openbare orde, sociale orde en economische maatregelen.

Lees ook: Plots zit iedereen toch op één lijn: reconstructie van vier dagen gepalaver (+)

Lees ook: Politicoloog Carl Devos haalt snoeihard uit naar politiek akkoord: “Vreselijk cynisch, politiek bedrog” (+)