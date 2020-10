Ecolo maakt geen dogma van kernuitstap Redactie

10 oktober 2020

08u23

Bron: Belga 10 Ecolo maakt van de kernuitstap geen dogma. Dat zegt de covoorzitster van de Franstalige groenen, Rajae Maouane, in La Libre Belgique.

De nieuwe regering De Croo zegt resoluut voor een kernuitstap in 2025 te kiezen. Maar mocht er in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan. Dat komt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Het gaat om Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.

Maouane wijst er op dat Ecolo de energietransitie verdedigt. "We zitten niet in een houding van alles of niets. We zullen niet van vandaag op morgen uit kernenergie stappen. Dat wordt voorbereid, vooral inzake bevoorradingszekerheid.”

