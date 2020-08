Ecolo kraakt nota De Wever-Magnette af: “Dit is de wachtkamer voor confederalisme” kg

05 augustus 2020

10u20

Bron: Belga 0 Op institutioneel gebied organiseert de nota van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) de "wachtkamer voor het confederalisme". Dat heeft Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet vanochtend gezegd op La Première. Kamerfractieleider voor Groen Kristof Calvo was op Radio 1 minder fors en had het over "een basis die is voorbereid voor een formule zonder de groenen". Het gesprek van de groenen met de preformateurs was volgens hem soms pittig, maar constructief.

Ook Nollet herhaalde vanochtend dat de nota niet voorbereid werd voor een formule met de ecologisten. "Niet enkel worden de klimaat- en milieu-uitdagingen naar de achtergrond verdrongen, het institutioneel schema van de twee mannen is ook problematisch", aldus de covoorzitter van Ecolo.

"Het is de wachtkamer voor het confederalisme. Er is sprake van tweekoppige en driekoppige entiteiten voor verschillende materies: justitie, politie, veiligheid, binnenlandse zaken, werk", aldus Nollet op de radio. "De lijst met grondwetsartikelen die (voor herziening) opengesteld zouden moeten worden was compleet. Het ging om alle artikelen, waaronder 195", dat de herziening van de Grondwet organiseert.

"We zien duidelijk de trechter waarin de N-VA ons wil meenemen", aldus Nollet, die net als Calvo ook kritiek heeft op de ambitie van De Wever en Magnette om een regering van korte duur in te richten.

