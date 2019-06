Ecolo-kopman Nollet betreurt de "cinema" van PS en PVDA kg

12 juni 2019

12u43

Bron: Belga 0 In de gesprekken voor de vorming van een nieuwe Waalse regering praat de top van de PS vandaag in Brussel met een delegatie van Ecolo. Voor aanvang wou Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet niet veel woorden vuilmaken aan de gespannen ontmoeting tussen PS en PVDA gisteren. Hij spreekt van een "cinema".

De gesprekken vandaag vinden plaats in het parlement van de Franse Gemeenschap. Parallel met de onderhandelingen voor het Waals Gewest wordt er ook over de Franse Gemeenschap gepraat. Ecolo zal er de eigen voorstellen rond onderwijs, kinderopvang en cultuur toelichten.



"Al die zaken verdienen beter dan de cinema die ik gisteren heb gezien", zei Nollet. Veel meer wou Nollet niet kwijt. "Ik ga niet in de val trappen om door van deze zeer belangrijke ontmoeting een communicatieshow te maken", zei Nollet nog.

Breuk

De ontmoeting tussen de PS en de PVDA gisteren is uitgedraaid op een breuk. De PS wil de PVDA morgen nog eens terug zien, maar de PVDA heeft daar geen zin in. "We komen niet", zei Raoul Hedebouw. "De PS zit al met het hoofd elders. De socialisten moeten stoppen met ons als onnozelaars te behandelen en ons respecteren".