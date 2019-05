Ecolo is bitse campagne van MR niet vergeten: “Je kunt niet eerst om het even wat zeggen en dan terugkeren naar de beschaafde wereld na de verkiezingen” TT

31 mei 2019

11u36

Bron: Belga 1 De bij momenten harde campagne van MR tegen Ecolo heeft sporen nagelaten bij de groenen. Dat liet Waals Ecolo-fractieleider Stéphane Hazée vanochtend verstaan in het radioprogramma Bel RTL. De liberalen zouden zichzelf beter onderwerpen aan een "gewetensonderzoek", zei hij. "Je kunt niet om het even wat zeggen en doen tijdens de campagne, en dan terugkeren naar de beschaafde wereld na de verkiezingen."

In Franstalig België werkt de PS - bij monde van Elio Di Rupo en Paul Magnette - aan een nieuwe coalitie. De socialisten consulteerden woensdag al de MR en Ecolo, de tweede en derde partij in het zuiden van het land. PS en MR hebben in principe genoeg zetels voor een coalitie, maar de twee gingen er zondag wel op achteruit. Ecolo won wel en is de sleutel voor alle werkbare alternatieven: de groenen in een coalitie met PS en cdH, met PS en MR én met MR en cdH.

Hazée en covoorzitter Jean-Marc Nollet lieten woensdag na het gesprek met Di Rupo en Magnette al verstaan dat Ecolo haar vel duur zou verkopen. "Niemand is ooit onmisbaar, maar gesterkt door ons verkiezingsresultaat eisen we echte hervormingen, niet zomaar wat aanpassingen", zei Nollet.

Hazée herhaalt dat vanmrogen nog eens: "We hebben campagne gevoerd met een ecologische en solidaire transitie, maar ook met de hervorming van bepaalde politieke praktijken. Ofwel vinden we partners om in die zin vooruit te gaan, ofwel stelt men zich tevreden met enkele maatregeltjes in de marge. Op dat moment zal het zonder ons zijn", zei hij op Bel RTL. "Voor ons telt de inhoud. Macht is maar een middel."

“Wereld van de leugen”

In principe zijn er twee werkbare coalities mogelijk waarin Ecolo samenwerkt met MR, maar het is nog maar de vraag of de groenen dat zien zitten. De harde campagne - waarin MR Ecolo in een opmerkelijk campagnefilmje bijvoorbeeld verweet een vleestaks te willen invoeren, wat niet in verkiezingsprogramma stond - heeft volgens Hazée sporen nagelaten. "Wanneer je de muur van de waarheid doorbreekt, bevind je je in de wereld van de leugen, en ik weet niet hoe je daaruit geraakt. Je kunt niet om het even wat zeggen en doen tijdens de campagne, en dan terugkeren naar de beschaafde wereld na de verkiezingen." De MR kan maar beter een "gewetensonderzoek" doen, aldus Hazée.

In elk geval mag de regeringsvorming in de regio's voor het Ecolo-kopstuk niet stil vallen door de verwachte moeilijkheden op federaal niveau. "Je kunt een paar dagen wachten om het stof te laten neerdwarrelen, dat is één ding. Maar als het gaat om een gijzeling van de entiteiten, denk ik niet dat dat opportuun is voor Wallonië."

In het zuiden van het land liggen de consultaties stil voor het hemelvaartweekend. Maandag consulteren Di Rupo en Magnette de twee andere partijen met zetels in het Waals parlement, PTB en cdH.