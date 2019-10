Ecolo-Groen zoekt meerderheid om abortus uit strafrecht te halen ttr

Bron: belga 1 Ecolo-Groen zoekt de steun van andere progressieve partijen om abortus te depenaliseren. De voorbije maanden werden daarvoor al verschillende teksten ingediend. Tijdens de vorige legislatuur werden kleine stappen gezet in die richting, maar die gingen voor nogal wat partijen niet ver genoeg.

Het voorstel van de groenen breidt de termijn voor de zwangerschapsonderbreking uit van twaalf naar achttien weken en schrapt de strafsancties voor de vrouwen. Ook de verplichte informatie over de mogelijkheid tot adoptie aan vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren, zou vervallen. PS, DéFI en PVDA hebben ook al teksten over de depenalisering ingediend.

De vorige legislatuur bereikten de ‘Zweedse partijen’ N-VA, MR, CD&V en Open Vld een compromis om abortus uit de strafwet te halen, met de steun van het cdH. In de feiten veranderde er niet zo gek veel. Het waren vooral CD&V en ook N-VA die op de rem stonden, terwijl het voor verschillende liberalen verder had mogen gaan. Maar het kwam niet tot een wisselmeerderheid.

In de Kamercommissie Justitie start morgen de bespreking van de nieuwe wetsvoorstellen. De PS was de eerste om een nieuwe tekst in te dienen bij het begin van de legislatuur, gevolgd door DéFI, PVDA en sp.a. Een stemming is nog niet geprogrammeerd, maar het thema zal in de loop van de komende weken wellicht opnieuw een debat losweken, vooral in deze periode van lopende zaken, zonder vooruitzicht op een nieuwe meerderheid.