Ecolo-Groen dient motie van aanbeveling in jv

18 december 2018

10u06

Bron: belga 0 De Ecolo-Groen-fractie legt in de Kamer een motie van aanbeveling neer om te komen tot een “constructieve samenwerking in het parlement”. Daarmee willen de groenen premier Charles Michel een laatste kans geven om uit de impasse te raken.

Het eisenpakket is dat Michel de klimaatambities aanscherpt, zijn politiek rond uitkeringen bijstuurt en kiest voor een humane asielpolitiek. Als Michel daar niet op ingaat, zal Ecolo-Groen donderdag de aangekondigde motie van wantrouwen van de andere democratische oppositiepartijen ondersteunen, zo benadrukte fractieleider Kristof Calvo nog in De Ochtend op Radio 1.

"Samenwerken is de enige weg uit de impasse. Onze motie van aanbeveling is een ambitieus, maar redelijk eisenpakket inzake koopkracht, klimaat en migratie. Wij zijn geen depanneurs, geen onderaannemers van Michel I. Wij willen wel, als het kan, mee architecten zijn van een aantal belangrijke doorbraken. Alleen wanneer Open Vld, CD&V en MR dat lopend beleid durven omgooien, kan politiek het komend half jaar nog iets betekenen voor het leven van mensen", zeggen fractieleiders Kristof Calvo en Georges Gilkinet (Ecolo).

Laatste kans

Premier Michel krijgt met de motie een laatste kans, aldus Calvo. "Verkiezingen zijn voor Ecolo en Groen mogelijk interessant, maar niet voor het land. Onze partijen zijn in goede doen. Maar voor ons land betwijfelen we of het een goed idee is. De kans is erg klein dat er in volle campagnetijd voor Vlaanderen en Europa snel een nieuwe federale regering kan gevormd worden. Als Michel het meent met samenwerken, kan er in de schoot van het parlement wel nog heel wat gebeuren. Wij willen vermijden dat er 6 maanden niets meer beweegt", aldus Calvo.

Het geruzie tussen de partijen van Michel moet voor de groenen ophouden. "Zowel N-VA als de andere regeringspartijen hebben boter op het hoofd. N-VA gedraagt zich onverantwoordelijk, maar de andere regeringspartijen eigenlijk ook steeds meer. Door zo hardnekkig vast te houden aan het lopend beleid organiseren ze mee de impasse. Daar willen we komaf mee maken", besluit Calvo.