Ecolo gehoord over nazifoto Theo Francken, maar maakt klacht wel kans? FT

21 februari 2018

19u40

Bron: Belga 13 De covoorzitters van Ecolo J, de jongerenpartij van Ecolo, zijn door de politie gehoord over de nazifoto die ze hebben verspreid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) eind september. Francken eiste excuses en diende een klacht in voor laster.

“Het geluid van botten is niet veraf. Hoe ver gaat de federale regering nog?” schreef de jeugdafdeling van Ecolo bij het pamflet op Twitter in september. De gefotoshopte afbeelding toont Francken als een soldaat van de Wehrmacht. Met het campagnebeeld en bijhorende tekst wilde de jongerenpartij van het Franstalige Ecolo het beleid van de staatssecretaris aanvallen. Dat deden ze nadat hij Soedanees identificatieteam naar ons land haalde om migranten in het Maximiliaanpark het land te kunnen uitzetten.

Naast de afbeelding werd hem ook “confiscatie en plundering van persoonlijk bezit” verweten. Ook houden de Ecolo-jongeren hem verantwoordelijk voor “geplande invallen bij mannen, vrouwen en kinderen”, en voor de “samenwerking met een president die beschuldigd wordt van een genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.”

Francken zelf retweette het pamflet op Twitter en richtte zich daarbij tot Ecolo. Hij wilde excuses, maar kreeg die niet. Uiteindelijk diende hij een klacht in voor laster. Volgens de advocaat van de jongerenpartij maakt de staatssecretaris weinig kans. "In het kader van een democratisch debat erkent het Europees Hof een recht op overdrijving", zegt meester Jacques Englebert. Hij wijst er ook op dat persmisdrijven eigenlijk voor het assisenhof moeten komen.

Volgens de advocaat wilde de karikatuur "het debat openen" over het Belgische migratiebeleid dat volgens hen "de mensenrechten niet respecteert en de rechtsstaat onwaardig" lijkt.