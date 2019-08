Ecolo: “Er zijn ook andere opties dan een federale regering met N-VA” FVI HR

31 augustus 2019

16u35

Bron: Belga 0 Er bestaan ook andere opties dan een meerderheid met N-VA om een federale regering te vormen. Dat heeft covoorzitter Jean-Marc Nollet van Ecolo zaterdag in herinnering gebracht. Als de groenen terzijde worden geschoven, dan is dat volgens hem het gevolg van een keuze van de informateurs.

Afgelopen woensdag verzamelden de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) voor de tweede keer sinds de verkiezingen een aantal partijen rond de tafel om te praten over de vorming van een nieuwe federale regering. Ecolo had al langer aangegeven dat de partij niet wil praten met N-VA en was niet uitgenodigd. Hun Nederlandstalige geestesgenoten van Groen waren er wel nog bij, maar na de vergadering rezen er steeds meer vragen over de positie van Groen aan tafel.

De mogelijke uitsluiting van de groenen sterkt het idee dat toekomstige onderhandelingen een zaak worden van N-VA, liberalen en socialisten, eventueel aangevuld met CD&V. “De keuze behoort hen toe”, verwees Nollet naar de informateurs. “Ze kiezen een optie en dat is hun recht. Maar ik heb een beetje de indruk dat sommigen voorwendselen zoeken, terwijl ze maar één project in het hoofd hebben: een meerderheid met PS en N-VA vormen. Telkens opnieuw herinneren we eraan dat er alternatieven zijn. Er is niet slechts één visie van wat mogelijk is.”

Waalse formatie

De onderhandelingen over de vorming van nieuwe regeringen voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap naderen intussen hun ontknoping. “Het moment is aangebroken om politieke keuzes te maken”, laat Nollet verstaan in Luik. Daar zijn de militanten bijeen voor de politieke rentree van de partij.

In het Franstalige landsgedeelte onderhandelen de PS, de MR en Ecolo over een nieuwe meerderheid. Na een eerste lezing van de nota's van formateur Elio Di Rupo gaan de partijen nu proberen om de laatste knopen te ontwarren. Nollet wou niets kwijt over de zaken die problemen stellen. Maar, zo verzekerde hij, de militanten zullen sowieso het laatste woord hebben over een eventuele deelname van Ecolo, dat numeriek gezien niet nodig is om een meerderheid te smeden.

De Franstalige groenen moeten de komende weken niet enkel over regeringsdeelname beslissen. Op 15 september kiest de algemene vergadering van de partij een nieuw covoorzitterschap. Slechts één team heeft zich gepresenteerd: Nollet wil voortaan een duo vormen met Brussels parlementslid Rajae Maouane.

Uittredend covoorzitter Zakia Khattabi hield in Luik haar laatste discours. Ze mocht zich nadien verheugen in een staande ovatie van de enkele honderden aanwezige militanten. Khattabi toonde zich tevreden over het werk van de voorbije vier jaar, met twee opeenvolgende verkiezingen die volgens haar voor "een groene golf" hebben gezorgd.