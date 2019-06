Ecolo en PS betreuren "voorbarige" beslissing van cdH nla

09 juni 2019

13u56

Bron: Belga 0 De beslissing van cdH om op alle niveaus voor de oppositie te kiezen, valt slecht bij PS en Ecolo. Dat is vandaag gebleken in het RTL-TVI-programma "C'est pas tous les jours dimanche".

Na de verkiezingsnederlaag van 26 mei besliste het cdH afgelopen week om op alle niveaus voor een oppositiekuur te kiezen. Een beslissing die niet door iedereen in dank wordt afgenomen. "Je kan geen land en partij besturen als een pokerspel. De beslissing van het cdH kwam veel te vroeg", zo zei Ecolo-politicus Philippe Defeyt.

Volgens hem is vooral de situatie op federaal niveau zorgwekkend omdat de keuze van het cdH daar mogelijk belet dat er een regering komt met de Vlaamse christendemocraten van CD&V.

Volgens PS'er Pierre Yves Dermagne, voegt het cdH met haar beslissing "chaos toe aan de chaos". "We wilden temporiseren om de mogelijkheden te bekijken. Maar de beslissing van het cdH, die ik voorbarig vind, heeft die mogelijkheden beperkt", aldus Dermagne. "Bij de PS zijn we wel goed geplaatst om te weten dat het cdH van mening kan veranderen", zei hij met een knipoog naar de breuk tussen PS en cdH in de Waalse regering in 2017.

