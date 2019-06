Ecolo en MR willen niet dat Van Langenhove Kamervoorzitter bijstaat bij beëdiging MVDB TT

18 juni 2019

09u41

Bron: Belga 112 De gisteren in verdenking gestelde Dries Van Langenhove assisteert als jongste verkozene donderdag de Kamervoorzitter bij de installatievergadering. Als het van Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi afhangt, komt het niet zover. Als de Schild & Vrienden-voorman optreedt als assistent bij de beëdiging van de volksvertegenwoordigers, is dat voor de Franstalige groenen onacceptabel. Ook de Franstalige liberalen van MR sluiten zich daarbij aan.

Patrick Dewael (Open Vld) zit donderdag de installatievergadering van de nieuwe Kamer voor. Hij is het Kamerlid met de meeste anciënniteit. De huishoudelijke regels van de Kamer stellen dat de voorzitter wordt bijgestaan door de twee jongste verkozenen, respectievelijk Van Langenhove (26) en PS-verkozene Melissa Hanus, beiden 26.



De inverdenkingstelling van Van Langenhove wegens vermeende inbreuken op onder meer de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, dreigt het imago van de Kamer nog verder te bezoedelen, zegt Khattabi in een gesprek met het persagentschap Belga.



Van Langenhove werd gisteren verhoord in kader van het onderzoek rond Schild & Vrienden. Volgens het parket Oost-Vlaanderen werd hij formeel in verdenking gesteld, en dat drie dagen voor de installatievergadering van de Kamer, waar dus een prominente - of op zijn minst een zeer zichtbare - rol voor Van Langenhove weggelegd is.

“Instelling niet laten bevuilen”

Maar als het van Ecolo afhangt, komt het niet zover. “Met deze inverdenkingstelling wordt het stilaan onaanvaardbaar. We kunnen onze instelling niet nog eens laten bevuilen”, zegt covoorzitter Khattabi. Ze brengt in herinnering dat Van Langenhove onder voorwaarden is vrijgelaten, en dat een van die voorwaarden erin bestaat dat hij een geleid bezoek moet brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

De MR sluit zich bij Ecolo aan. “Ik steun dit voorstel van Ecolo, rekening houdend met de feiten van racisme waarover het parlementslid in verdenking is gesteld. Ik hoop dat de verschillende fracties tot een akkoord kunnen komen”, zegt ontslagnemend minister Denis Ducarme (MR) op Twitter.

Van Langenhove raakte op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang.

