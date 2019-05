Ecolo-covoorzitter: “Succes Vlaams Belang is ook op conto van Charles Michel” LH

21 mei 2019

11u39

Bron: Belga 0 "Dat Vlaams Belang het zo goed doet in de laatste peilingen, komt ook op rekening van Charles Michel". Dat heeft Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi gezegd op de RTBF-radio. Volgens haar heeft de MR de N-VA achterna gelopen en heeft dat geleid tot een "verrechtsing" van de liberalen. “Dat heeft geleid tot de normalisering van het discours van Vlaams Belang”, aldus Khattabi.

Als voorbeeld voor de verrechtsing bij de liberalen verwijst Khattabi naar uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. In een recent interview zei Reynders "dat hij goed begreep dat iemand die een moslimopleiding heeft gekregen problemen zou hebben met de manier waarop wij de integratie willen zien evolueren. Maar we moeten een minimum aan gemeenschappelijke waarden doen respecteren".



"Ik ben gechoqueerd. Zelfs in een verkiezingsstrijd moet je je uitspraken wikken en wegen. Er was een tijd dat Didier Reynders een liberaal was", aldus Khattabi.