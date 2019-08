Ecolo-covoorzitster zegt Twitter vaarwel: “De laatste drie weken waren hallucinant” HL

Bron: Belga 0 Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi is niet langer actief op Twitter. Zondag kondigde ze al aan dat ze even van sociale media weg zou blijven tijdens haar verlof, maar nu deactiveerde ze haar Twitter-account volledig.

De politica kreeg het de afgelopen weken hard te verduren op Twitter, onder meer na de beslissing van Ecolo om niet naar het rondetafelgesprek van de federale informateurs te trekken omdat ze niet met N-VA willen spreken. Wie nu ‘Zakia Khattabi’ intikt op Twitter, krijgt de melding dat de pagina niet bestaat.

Aan het weekblad Le Vif/L'Express bevestigt Khattabi dat ze de microblogsite "definitief" vaarwel heeft gezegd. De recente Twitterstorm was er te veel aan, legt ze uit. “De laatste drie weken waren hallucinant. Men heeft mij standpunten verweten die ik nooit heb gehad. Ik heb gevraagd om me bewijzen te leveren, die niet bestaan, maar helaas: dat heeft een buzz gecreëerd die ik niet begrijp. Ik kreeg soms tot wel 100 meldingen per minuut."