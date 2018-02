Echtscheiding drijft man naar wietteelt om alimentatie te betalen EB

02 februari 2018

17u49

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 42-jarige man uit Houthalen voor een wietplantage in zijn kelder veroordeeld tot 18 maanden cel en 6.000 euro boete. In de kelder waren twee teeltruimtes ingericht met in totaal vijfhonderd wietplanten. Gezien zijn gunstig strafverleden kreeg hij uitstel voor celstraf en boete, maar hij moet voorwaarden naleven zoals aan het werk blijven en bij het OCMW in begeleiding gaan om zijn budget te beheren.

Het parket had een vermogensvoordeel van ruim 57.000 euro berekend, maar de rechtbank begrootte dat op 12.500 euro. De man zag naar eigen zeggen de opbrengst van een wietplantage als oplossing voor zijn financiële moeilijkheden. Na zijn scheiding moest hij vijfhonderd euro alimentatie betalen. Hij raakte niet rond ondanks vast werk. Via een Nederlander had hij thuis een wietplantage laten installeren. Hij verklaarde zelf dat er eenmaal geoogst was geweest.

Illegale elektriciteit

De elektriciteit werd illegaal afgetakt. Aan netbeheerder Infrax is hij 10.354 euro verschuldigd. Voor het gestolen water kreeg De Watergroep 1 euro provisioneel toegewezen. De politie kreeg melding dat er aan het huis van beklaagde een zoemend geluid en een cannabisgeur waar te nemen was. Het was er ook een constant af en aanrijden van wagens. Einde juli 2016 viel de politie binnen. De plantage was professioneel ingericht met twee klimaatregelaars. Naar eigen zeggen had hij het geld voor de materialen van de plantage geleend van een kennis. Het ging om 2.000 euro.