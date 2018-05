Echtgenote Van Rompuy opnieuw kandidaat-provincieraadslid IB

Bron: Belga 1 Aftredend Vlaams-Brabants provincieraadslid Geertrui Windels, de vrouw van gewezen EU-topman Herman Van Rompuy, is bij de komende provincieraadsverkiezingen opnieuw kandidaat voor CD&V in het kiesdistrict Halle-Vilvoorde.

Windels nam in 2017 ontslag als schepen en gemeenteraadslid in Sint-Genesius-Rode uit protest tegen de wijze waarop de Franstalige meerderheid haar behandelde. Ze bleef wel zetelen in de provincieraad.

De CD&V-lijst voor de provincieraadsverkiezingen in Halle-Vilvoorde wordt getrokken door gedeputeerde Tom Dehaene. Voormalig gedeputeerde en schepen in Dilbeek Elke Zelderloo staat op de tweede plaats, en burgemeester van Herne Kris Poelaert derde. Geertrui Windels staat vierde.

Andere kandidaten

Onder de andere kandidaten zijn CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, Michel Doomst, Sonja Becq en Walter De Donder. Deze laatste is burgemeester in Affligem en bij het brede publiek bekend als acteur in de rol van de burgemeester in 'Samson en Gert' en 'Kabouter Plop'.