Echtgenote van Melikan Kucam vrij onder voorwaarden Gerechtelijk onderzoek humanitaire visa tvc

10 september 2019

13u30

Bron: Belga 0 De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft vandaag beslist om de echtgenote van Melikan Kucam vrij te laten onder voorwaarden. Ze mag dus na twee maanden voorhechtenis de gevangenis verlaten. Dat bevestigen haar advocaat en het parket-generaal.

Mevrouw Kucam werd begin juli aangehouden in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Zij zou een getuige benaderd hebben om zijn verklaringen aan te passen. Haar echtgenoot zit intussen al bijna acht maanden in voorhechtenis. Hij ontkent dat hij zich liet betalen om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten.

Ook de zoon van Melikan Kucam belandde een tijdje achter de tralies, maar werd in maart vrijgelaten onder voorwaarden. De raadkamer wilde twee weken geleden hetzelfde doen voor de echtgenote, maar het parket ging in beroep. Het was nu aan de KI om over haar voorhechtenis te oordelen en die besloot om haar vrij te laten onder voorwaarden.

Ook twee andere verdachten in het dossier zijn door de KI vrijgelaten onder voorwaarden. Een derde blijft onder elektronisch toezicht staan.