Echtgenote Kris Van Dijck: “Wij gaan klacht indienen tegen P-Magazine” Redactie

11 juli 2019

20u12

Bron: VTM Nieuws 0

Leentje Verhalle, de echtgenote van Kris Van Dijck, heeft in een reactie aan VTM Nieuws gezegd dat ze klacht willen indienen tegen P-Magazine. Het magazine beschuldigt Van Dijck van uitkeringsfraude met een escortdame. Hij zou de dame in kwestie aan een uitkering geholpen hebben via een mail aan toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Door de commotie besliste Van Dijck om op te stappen als Vlaams parlementsvoorzitter.

Volgens de familie van Van Dijck gaat het allemaal om leugens. Ook Van Dijck zelf, en zijn partij N-VA, zeggen dat er niets onwettigs is gebeurd. De echtgenote van Van Dijck vertelde ook nog dat ze gaan samenzitten met hun advocaat. Ze zegt dat ze bewijzen hebben dat er helemaal geen sprake is van fraude.

