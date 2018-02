Echtgenote Gyselbrecht: "André zag geen andere oplossing om kleinkinderen te helpen" SVM

26 februari 2018

18u48

Bron: Belga 8 Op het proces over de kasteelmoord heeft de verdediging in een videofragment de echtgenote en een zoon van André Gyselbrecht aan het woord gelaten. Monique Van Poucke hoopt dat de dokter uit Ruiselede snel naar huis mag. "Hij zou geen vlieg kwaad doen."

Hannes Gyselbrecht omschreef zijn vader als een harde werker. "Dat was zijn leven. Hij hielp mensen uit idealisme, niet voor het geld." Discussies met André Gyselbrecht duren volgens zijn familieleden nooit lang. "Hij was zeker geen heilige, het is ook maar een mens. Hij kon nogal opvliegend zijn, maar is dat direct weer vergeten. Hij heeft Spaanse voorouders, dat temperament zit er een beetje in", aldus Monique Van Poucke.

In het filmpje toonde de verdediging ook beelden van het huwelijk van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht. "Stijn was een mooiprater. We hebben altijd alles gedaan voor Stijn, André hielp hem met zijn projecten", vertelde de echtgenote van Gyselbrecht.

"Ze likten elkaar in bad"

Van Poucke was ook kritisch voor zijn opvoedingsmethodes. "Wij vonden het heel raar hoe de kinderen naar elkaar schopten, sloegen en beten. Ze likten elkaar af in bad, zoiets had ik nog nooit gezien. Onze kinderen waren altijd braaf en zij waren altijd stout."

Voor André Gyselbrecht was het een zware klap toen zijn dochter vertelde over de incest die Stijn Saelens pleegde. "Hij wou Stijn helpen, hij wou de kindjes helpen, hij wou Elisabeth helpen. Hij wilde alles doen om een oplossing te vinden." Hannes Gyselbrecht merkte op dat het maanden duurde vooraleer zijn vader een klacht indiende. "Je kon zien hoe Elisabeth vermagerd was, ze had geen kracht meer. Daar is hij in die maanden aan ten onder gegaan."

"Hij zou geen vlieg kwaad doen"

In het videofragment kwamen ook de vele steunbetuigingen voor André Gyselbrecht aan bod. Naast de vele tekeningen van zijn kleinkinderen en de kaartjes van zijn patiënten werden ook twee nieuwsitems getoond. Daaruit moest blijken hoe geliefd de huisdokter in Ruiselede nog steeds is. "Moest hij morgen vrijkomen, ik zou direct terug naar hem gaan. Ik bekijk hem als een goeie mens. Hij heeft het beste gedaan voor zijn familie, denk ik", vertelde een jonge vrouw.

Monique Van Poucke had naar eigen zeggen nooit verwacht dat haar echtgenoot bij een moord zou betrokken zijn. "Hij zou geen vlieg kwaad doen. Ik denk dat hij geen andere oplossing zag om zijn kleinkinderen te helpen. Hij zou zelfs aan het vliegtuig gehangen hebben om te zorgen dat ze niet naar Australië zouden vertrekken."

Applaus

André Gyselbrecht krijgt ook in de gevangenis nog veel bezoek van zijn familie en van zijn patiënten. "Het geeft ons de moed om verder te doen. Iedereen verlangt eigenlijk dat hij terug thuis is, dat hij zijn werk kan hervatten."

Op het einde van de zitting begon een deel van het publiek te applaudisseren, maar dat werd onmiddellijk gecounterd door de voorzitter. "Dat is geen gepaste reactie", reageerde Els D'Hooghe.

Wraking van onderzoeksrechter

De advocaten van André Gyselbrecht mochten vandaag de hele dag pleiten. Johan Platteau wees de rechters vooral op elementen die niet grondig onderzocht werden. Zo kwam hij onder meer terug op de wraking van onderzoeksrechter Gevaert.

In een aanhoudingsmandaat stond dat de rol van Gyselbrecht als opdrachtgever bewezen was. "Dat vond ik erover, een onderzoeksrechter moet onderzoeken. U zal oordelen wat bewezen is en wat niet." De verdediging besprak daarnaast ook de rol van de gerechtspsychiater en van een procureur wiens dochter een relatie had met Stijn Saelens.

"Verklaringen werden aangepast"

Ook voor de tweede onderzoeksrechter in het dossier was de verdediging niet mals. Volgens Platteau veranderden de verklaringen van meerdere getuigen aanzienlijk. Bepaalde woorden -zoals 'hippiecultuur'- duiken plots ook in de versies van verschillende getuigen op.

Los daarvan vindt Platteau dat te weinig onderzoek verricht werd naar de aanleiding van de feiten. Het incestdossier bestaat amper uit 192 pagina's, meer dan de helft werd eigenlijk aangereikt door de familie Gyselbrecht zelf. "Die stukken zijn alarmerend. Mensen worden in zedenzaken voor veel minder in hechtenis genomen, denk maar aan het bezit van kinderporno."

"Geen kopie"

De andere nevendossiers, zoals mogelijk gesjoemel met de computer van Saelens, kwamen eveneens aan bod tijdens het pleidooi. Platteau verbaasde zich erover dat de politie geen veiligheidskopie maakte van de harde schijf, terwijl ze dat wel zo in hun proces-verbaal hebben geschreven. Daardoor zal nooit kunnen achterhaald worden wat er precies op de computer stond of wanneer het op professionele wijze werd gewist.

De verdediging toonde heel wat beelden uit de verhoren van Pierre Serry. Met de fragmenten wil men aantonen dat Serry zich niet zomaar onder druk laat zetten. Bovendien herinnerde hij zich bij zijn bekentenissen enkel de datum waar de onderzoekers in geïnteresseerd waren. Over de rol van Serry zal Platteau morgen nog uitgebreider pleiten.