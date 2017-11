Echtgenote De Pauw: "Natuurlijk sta ik achter mijn man" Redactie

Bron: Eigen berichtgeving 0 © VRT Nyk Dekeyser Inès De Vos, echtgenote van Bart De Pauw en algemeen zaakvoerder van zijn productiehuis Koeken Troef!, wenst niet te reageren op de mediastorm waarin haar man terechtgekomen is. "Ik vertrouw hem en wil daar verder niet over uitweiden", klinkt het in een reactie via mail.

"Bart is de mediafiguur, ik niet", zegt zijn echtgenote. "Ik heb er altijd voor gekozen om op de achtergrond te blijven en ons gezin en de kinderen uit de media te houden. Ook vandaag ben ik ervan overtuigd dat dit het beste is voor ons gezin."

Inès De Vos zegt nog steeds achter haar man te staan. "Ik ken hem, ik vertrouw hem en verder wil ik daar niet over uitweiden."

Koeken Troef!

De Pauw werd door de VRT aan de deur gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Wat de gevolgen zullen zijn voor zijn productiehuis Koeken Troef!, waar het algemeen en dagelijks beleid in handen is van zijn vrouw, is nog niet duidelijk.

"Dat het productiehuis gevolgen zal ondervinden is duidelijk", zegt De Vos. "Maar op dit ogenblik zijn we meer bezig met de storm waar wij en onze medewerkers door moeten, dan de gevolgen op te lijsten. We hebben juridisch advies ingewonnen en beraden ons over de toekomst."

