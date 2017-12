Echtgenoot overleden Ann-Laure: "Ik hoop dat terrorisme de samenleving niet uit elkaar haalt" TT

14u04

Bron: VTM Nieuws 1332 VTM Nieuws . Alexander Naessens, de echtgenoot van de Vlaamse Ann-Laure Decadt (31) die op 31 oktober om het leven kwam bij de terreuraanslag in New York, deed vanmiddag in VTM Nieuws een emotionele oproep. Hij hoopt dat het terrorisme de samenleving niet uit elkaar zal spelen. "We mogen nu niet zwart-wit gaan denken over bepaalde bevolkingsgroepen."

Een terrorist reed daarbij in op een groep fietsers. Er vielen acht doden, onder wie Ann-Laure. "De laatste keer dat ik haar zag was in bed, vijf seconden, één seconde, ik weet het niet meer goed, ik sliep nog half", zegt Naessens, die vanmiddag terugblikte op de dramatische dag. "Daarna is ze met haar twee zussen en mama vertrokken voor de reis van haar leven naar New York."

"Om twintig voor negen 's avonds kreeg ik telefoon vanop haar gsm. Het was een Amerikaanse vrouw aan de lijn, en toen stortte heel mijn wereld in. Ik kon het niet geloven. Onze laatste woorden waren zo banaal, en dat vind ik zo erg. Al was het maar een minuut of tien seconden waarin ik iets had kunnen zeggen. Ik had haar zo graag nog eens gezegd dat ik haar graag zag."

Onze laatste woorden waren zo banaal, en dat vind ik zo erg. Al was het maar een minuut of tien seconden waarin ik iets had kunnen zeggen

Over de dader van de aanslag heeft Naessens geen gevoelens. "Geen positieve, geen negatieve. Mijn verdriet op dit moment is nog te groot om nog woede en wraakgevoelens te kunnen voelen."

Naessens roept de bevolking op nu niet te vervallen in zwart-wit denken over "bepaalde bevolkingsgroepen". "Mijn vrouw zou dat ook gevonden hebben. Ze stond zeer positief in het leven en gaf iedereen een tweede kans. Ze gaf aan iedere bedelaar geld, soms tot mijn ergernis."

Waarom Naessens dit interview gaf? "Om mijn kinderen zoveel mogelijk beelden, foto's, teksten uit de periode dat ze gestorven is na te laten. Ik verzamel nu zoveel mogelijk filmpjes van haar, en dat wil je toch laten zien aan hen. Ze zei vroeger zo vaak dat ze verliefd was op haar kindjes."