Eandis en Infrax verdwijnen uit straatbeeld SPS

07 februari 2019

07u27

Bron: Belga 2 De merknamen van de netbeheerders Eandis en Infrax zijn verleden tijd. Voortaan heten ze overal Fluvius. Dat betekent dat de werknemers voortaan met Fluvius-uniform, -badge en -wagens de straat op gaan.

Eandis en Infrax fuseerden in juli vorig jaar al tot Fluvius. Zo ontstond één bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit en aardgas en de openbare verlichting in alle Vlaamse gemeenten beheert. De voorbije maanden bleven de oude namen echter nog in gebruik op straat en voor de klanten, maar dat is nu verleden tijd. Overal wordt nu gewerkt met de merknaam Fluvius.

Een van de gevolgen van de fusie is dat er nu in heel Vlaanderen één telefoonnummer is om pannes of storingen te melden (078-35 35 00), en één nummer voor dringende oproepen bij gasgeur (0800-65 0 65).

De fusie moet leiden tot kostenbesparingen. Die zullen op termijn overeenkomen met "een daling van het nettarief met circa 36 euro voor een gemiddeld gezin met aardgas en elektriciteit", aldus Fluvius.

Tip: Vergelijk hier de tarieven van de verschillende gas- en elektriciteitsleveranciers.