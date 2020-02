E42 gesloten richting Namen door gekantelde vrachtwagen in Couthuin TT

28 februari 2020

07u24

Bron: Belga 0 De A15 (E42) is vrijdagochtend gesloten in de richting Namen ter hoogte van Couthuin, in de provincie Luik, na een ongeval met een vrachtwagen en twee auto's. Dat meldt de federale wegpolitie. De vrachtwagen is gekanteld en het ongeval zorgt voor een gevaarlijke situatie.

De snelweg is afgesloten en een omleiding werd voorzien via afrit 7 in Hoei.