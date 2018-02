E411 in Maleizen (Overijse) in de richting Namen weer open na ongeval HA

12 februari 2018

13u02

Bron: Belga 1 Na het ongeval met twee vrachtwagens is de E411 in Maleizen (Overijse) in de richting van Namen sinds 13.45 uur weer open voor het verkeer.

De snelweg was enkele uren afgesloten omdat mazout op het wegdek moest opgeruimd worden. Er stonden lange files op de Brusselse ring, tot in Sint-Stevens-Woluwe. Dat is vernomen van een woordvoerster van de federale politie.

Bij het ongeval vielen twee lichtgewonden. Nadat de mazout verwijderd was, moesten de twee vrachtwagens nog getakeld worden.