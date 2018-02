E411 in Maleizen (Overijse) in de richting Namen afgesloten na ongeval

12 februari 2018

13u02

Bron: Belga

Door een ongeval vanmorgen, waarbij twee vrachtwagens betrokken waren, is de E411 in Maleizen (Overijse) in de richting van Namen sinds 11 uur afgesloten voor alle verkeer. Bij het ongeval vielen twee licht gekwetsten. De opruimingswerken zullen mogelijk nog een uur duren. Dat meldt Sarah Frederickx van de Federale Politie.