E403 in Aalbeke afgesloten door ongeval met vrachtwagen LSI

12u02

Bron: Eigen berichtgeving 9 LSI De vrachtwagen belandde in schaar. De autosnelweg E403 is in Aalbeke bij Kortrijk richting Brugge sinds half elf dicht. Oorzaak is een vrachtwagen die na een klapband op de middenberm is terecht gekomen.

Na de klapband verloor de chauffeur de controle over het stuur en belandde met zijn trekker en aanhangwagen links van de snelweg tegen de betonnen middenberm. Door de klap vlogen enkele betonnen boordstenen in het rond. Daardoor is ook de linkerrijstrook richting Doornik afgesloten. De vrachtwagen kwam uiteindelijk op de boordstenen van de middenberm in schaar tot stilstand.

De mazouttank scheurde ook open waardoor de brandweer ter plaatse moest snellen om de mazout op te vangen, te vermijden dat het in de riolering terecht kwam en het wegdek schoon te maken. Door die werkzaamheden van brandweer en de takelwerken zal de snelweg richting Brugge wellicht nog een tijdje afgesloten blijven. Het verkeer kan wel passeren via de parallelle rijweg aan het knooppunt Aalbeke. Er raakte bij het ongeval niemand gewond.