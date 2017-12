E40 volledig versperd in Erpe-Mere door ongeval met vrachtwagen IB

Bron: belga 0 Koen Moreau De E40, in de richting van Gent naar Brussel, is deze ochtend volledig versperd ter hoogte van Erpe-Mere als gevolg van een ernstig ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken is. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer moet in Erpe-Mere de snelweg verlaten. Ook in de andere rijrichting is er hinder: de linkerrijstrook is er versperd als gevolg van brokstukken.

Volgens het Verkeerscentrum is er ernstige hinder en zal het nog "geruime tijd" duren voor alles opgelost is. Het raadt weggebruikers daarom aan om de omgeving te vermijden indien mogelijk.

UPDATE #E40 Ongeval thv Erpe-Mere→Brussel: De weg zal er nog enige tijd versperd blijven. Richting Oostende blijft links ook versperd. Meer info: https://t.co/emuy2v2Uxs Volg omleidingsroutes. pic.twitter.com/BHg6LRWXzZ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Omrijden

Wie van Gent naar Brussel moet, wordt aangeraden om de E17, de N16 met de Temsebrug, en de A12 te nemen. Wie vanuit Gent naar Hasselt moet, kan best via Antwerpen rijden. Plaatselijk verkeer dat in Erpe-Mere de snelweg moet verlaten, kan de autosnelweg weer op in Aalst.

Onduidelijk is nog of er bij het ongeval slachtoffers te betreuren zijn. Volgens de eerste berichten zou de vrachtwagen door de middenberm gereden zijn, maar meer info ontbreekt voorlopig.

