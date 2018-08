E40 verschillende nachten afgesloten voor werken aan brug in Erpe-Mere kg

30 augustus 2018

12u51

Bron: Belga 0 Om de renovatiewerken aan de brug Seskenskouter over de E40 in Erpe-Mere verder te kunnen uitvoeren, wordt de snelweg tijdens verschillende nachten plaatselijk afgesloten, telkens in één rijrichting. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werken 's nachts uitgevoerd. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer.

De werken aan de onderkant van de brug gingen in april van start. Er komen nieuwe brugdekvoegen, nieuwe waterdichting en nieuwe brugranden. Op de brug komt er ook een nieuw wegdek. Tijdens de komende weken wordt de onderzijde van de brug gezandstraald en wordt er een beschermende coating aangebracht. Hiervoor wordt de E40 enkele nachten in één rijrichting afgesloten. In de andere rijrichting zal er op dat moment geen hinder zijn.

Nacht van 3 op 4 september

Tijdens de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 september wordt de onderkant van de brug gezandstraald. Hierdoor wordt in de richting van Brussel vanaf 22 uur de E40 tussen de complexen van Wetteren (afrit 17) en Erpe-Mere (afrit 18) volledig afgesloten. De werken duren tot dinsdag om 5 uur.



De toegang tot het tankstation wordt vanaf 21 uur afgesloten. De parking voor de vrachtwagens wordt vanaf 16 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N9 (Gentsesteenweg) en de N46 (Oudenaardsesteenweg).

Nachten van 4 tot 7 september

Tijdens de nachten van 4 tot en met 7 september wordt de beschermende coating na de zandstraling aangebracht. Het verkeer passeert het grootste deel van de nacht via één rijstrook in de richting van Brussel. Voor de rijrichting naar Oostende is er gedurende deze week geen hinder.