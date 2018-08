E40 richting kust versperd door ongeval met vier voertuigen in Wetteren: bijna twee uur file HA

30 augustus 2018

11u30

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 28 Op de E40 is het deze voormiddag bijna twee uur aanschuiven tussen Brussel en Gent door een ongeval met vier voertuigen ter hoogte van Wetteren. Dat melden het Vlaams Verkeerscentrum en de wegpolitie.

#E40 Ongeval thv Wetteren richting Oostende. Moeilijke doorgang. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Het ongeval gebeurde rond 10.45 uur in de richting van Gent. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar er raakten vier voertuigen bij betrokken. Eén voertuig kwam op zijn zijkant terecht en de snelweg is zo goed als volledig versperd.

Volgens de eerste berichten zijn er geen inzittenden met ernstige verwondingen, maar het zal een tijd duren voor de rijbaan weer vrijgemaakt is.

Het is inmiddels filerijden vanaf Aalst. In de andere richting staat er een kijkfile ter hoogte van Wetteren. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer op lange afstand aan om van Hasselt naar Gent via Antwerpen te rijden.