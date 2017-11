E40 richting kust tijdlang volledig afgesloten na overlijden in Aalter ADV

De E40 richting kust is vanochtend even afgesloten geweest voor alle verkeer. Aanleiding was het aantreffen van een onderkoeld persoon, langs de kant van de weg in Aalter. Die persoon, die geen identiteitspapieren bij zich had, is intussen overleden, bevestigt woordvoerder Peter De Waele van de federale politie.

Een automobilist merkte de persoon op omstreeks 7.53 uur, op een vluchthaven langs de E40 ter hoogte van Aalter. Hij verwittigde de hulpdiensten, die met een MUG-heli ter plaatse kwamen. "Er is nog een poging tot reanimatie gebeurd, maar de persoon is intussen overleden", aldus De Waele.

De autosnelweg richting kust werd een tijdje afgesloten. Omstreeks 9.20 uur zijn twee rijstroken weer vrijgegeven. Het dode lichaam wordt afgeschermd met panelen, terwijl het parket van Oost-Vlaanderen een expert ter plaatse stuurt om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

