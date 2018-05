E40 opnieuw vrij na zware wateroverlast in Bertem Andreas De Prycker

23 mei 2018

08u59

Bron: Verkeerscentrum 234 De E40 richting Brussel is opnieuw vrijgemaakt nadat de hevige regenval van deze ochtend wateroverlast had veroorzaakt in Bertem. Op foto's op sociale media is te zien hoe grote plassen water de snelweg moeilijk berijdbaar maken. Het probleem heeft ook tot grote verkeershinder geleid omdat drie van de vier rijstroken eventjes versperd waren. Wie vanuit Limburg naar de hoofdstad rijdt, moet rekening houden met anderhalf uur vertraging.

De hevige regenval van vanochtend zorgt op de E40 in Bertem voor de nodige hinder. Op een bepaald moment waren drie van de vier rijstroken versperd door wateroverlast. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden.

“Op de piek van ochtendspits hadden we 240 kilometer op de Vlaams snelwegen. Dat is veel, normaal zitten we op een werkdag op 160 kilometer”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Door het overtollige water zijn op de E40 ter hoogte van Bertem in de richting van de hoofdstad verschillende rijstroken afgesloten. Er ligt een plas van 200 meter lang die daar drie rijstroken bedekt. De hulpdiensten zijn ter plaatse om die plas weg te pompen, maar hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk", vertelde Bruyninckx nog. Intussen heeft de brandweer de weg kunnen vrijmaken.

Pendelaars die uit Limburg komen moeten richting Brussel nog rekening houden met grote vertragingen. Ook op de E314 richting Leuven gaat het moeizaam. Het Verkeerscentrum raadt daarom aan om beide zones te vermijden en om te rijden via Antwerpen.

UPDATE #E40 Wateroverlast in Bertem → Brussel, momenteel 2 rijstroken beschikbaar, nog 2 rijstroken versperd. De brandweer is druk in de weer met opruimingswerken. Omleidingsadvies : https://t.co/rsOVn14UNO pic.twitter.com/L7PpSUDjhd Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E40 De weg is vrijgemaakt in Bertem → Brussel. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link