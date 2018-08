E40 in Wetteren richting kust opnieuw vrij na ongeval met vier voertuigen, wel nog file HA

30 augustus 2018

11u30

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 71 Op de E40 is de rijbaan richting Gent opnieuw vrij na een ongeval met vier voertuigen ter hoogte van Wetteren. Het is er wel nog steeds aanschuiven, meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.

Het ongeval gebeurde rond 10.45 uur in de richting van Gent. Er raakten vier voertuigen bij betrokken en één wagen kwam op zijn zijkant terecht. De snelweg was volledig versperd, maar er vielen geen zwaargewonden. De rijbaan is inmiddels weer vrijgemaakt, maar het is nog aanschuiven vanaf Aalst, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. In de richting van Brussel ontstond een kijkfile ter hoogte van Wetteren.