E40 in Merelbeke komende nacht afgesloten richting kust mvdb

13u04

Bron: Belga 0 BELGA Komende nacht wordt de E40 in de richting van de kust volledig afgesloten ter hoogte van de werken in Merelbeke. Er wordt een uitzonderlijk transport geleverd voor de vernieuwing van twee bruggen over de snelweg.

De werken aan de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg zijn al in maart van dit jaar gestart. Beide bruggen dateren van de jaren 50 en zijn aan vervanging toe, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 ook nieuwe geluidsschermen. De werkzaamheden duren normaal tot het einde van 2018.

"Heel zwaar materiaal"

In de nacht van donderdag gaat de E40 richting kust dicht van 22 uur tot 5.30 uur ter hoogte van de werken in Merelbeke. Er wordt heel zwaar materiaal aangeleverd. "Dit kan alleen via de autosnelweg en op een moment dat er geen ander verkeer op de oude brug van de Tijarm rijdt. Daarom sluiten we de E40 richting kust af voor één nacht. Alle verkeer op de E40 richting Oostende rijdt via de afrit naar de R4-binnenring in Merelbeke, volgt de R4 tot de afrit naar Flanders Expo en rijdt via de Pegoudlaan (B402) terug naar E40."

Het verkeer op de R4 dat de E40 richting Oostende wil oprijden, zal ook omgeleid worden via de R4-binnenring en de B402.