E40 in Erpe-Mere volledig dicht door kopstaartaanrijding KMJ

22 juni 2018

18u50 9

De avondspits op de E40 richting Brussel verloopt bijzonder stroef na een ongeval tussen Wetteren en Erpe-Mere. Omstreeks 17.45 uur botsten ter hoogte van Vlierzele drie wagens op elkaar. De impact was vrij zwaar waardoor alle drie de rijstroken versperd zijn. Het verkeer kan moeizaam passeren over de pechstrook.

Omstreeks 18.30 uur was het al filerijden van aan het knooppunt met de R4. In de rijrichting Gent is er eveneens een beperkte kijkfile vanaf Erpe-Mere. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De takelwerken zijn gestart en de snelweg zou omstreeks 19 uur terug vrij moeten zijn. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de E17 en de A12.

#E40 ongeval Erpe-Mere → Brussel. U kan best omrijden pic.twitter.com/N7XlRHpqDU Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link