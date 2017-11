E40 in Aalst richting Brussel volledig versperd na dodelijk ongeval met spookrijder Tim Van Damme

05u42

Bron: eigen berichtgeving 258 Tim Van Damme De ravage op de E40 ter hoogte van Erembodegem. Wie van Gent naar Brussel rijdt kan deze morgen de E40 beter vermijden. Rond 4.30 uur afgelopen nacht knalde een spookrijder ter hoogte van Erembodegem op het tegemoetkomend verkeer. Een persoon verkeert in levensgevaar, meldt de federale politie.

De ravage is enorm. De brandweer is volop bezig geknelden te bevrijden. Heel de snelweg richting Brussel is versperd. De spookrijder overleefde de klap niet. Naast de persoon in levensgevaar vielen er ook nog twee lichtgewonden.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een zware ochtendspits. "De hinder zal nog een lange tijd duren", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "De drie rijstroken én de pechstrook zijn versperd."

Het Verkeerscentrum raadt automobilisten die van Gent naar Brussel of Hasselt rijden aan om via Antwerpen te rijden. Lokaal verkeer moet de E40 richting Brussel in Aalst verlaten (uitrit 19) en de calamiteitenroute met letter J volgens tot oprit 20 (Ternat), waar het opnieuw de snelweg op kan.

Opgelet! Door een ernstig ongeval is de #E40 in Aalst volledig VERSPERD in de richting van Brussel. Verkeer staat er stil. Hinder zal wellicht geruime tijd duren! pic.twitter.com/yrfjyxtA2U Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#E40 Ongeval in Aalst →Brussel, rijbaan versperd. Volg omleidingen. Meer info: https://t.co/GLaZwubHQT pic.twitter.com/pC30RNSR3d Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link