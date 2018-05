E40 even versperd door ongeval in Erpe-Mere: lang aanschuiven richting Brussel Frank Eeckhout

08 mei 2018

09u16

Bron: Eigen berichtgeving 2

Door een ongeval op de E40 net voor de afrit in Erpe-Mere zijn drie rijstroken een tijd versperd geweest. Het verkeer moest er over de pechstrook en in de richting van Gent stond een kijkfile van voorbij Aalst. Momenteel is het nog aanschuiven vanaf Wetteren.

#E40 In Erpe-Mere richting Brussel is de weg vrijgemaakt. Momenteel nog een uur filerijden vanaf Wetteren. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link