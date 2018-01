E40 bij Oostduinkerke deels versperd richting Calais door gekantelde vrachtwagen Jelle Houwen

24 januari 2018

06u37 3 De E40 is in de richting van Calais momenteel deels versperd ter hoogte van Oostduinkerke. De oorzaak is een vrachtwagen die rond 6.15 deze morgen net voor de afrit van Oostduinkerke kantelde .

De brandweer van Veurne bevrijdde de chauffeur van de vrachtwagen, een Pool die in slaap was gevallen. De man is niet gewond. Het verkeer kan nog door op de linkerrijstrook maar er is flinke hinder, die nog wel een tijd kan duren.

Later meer.

