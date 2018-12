E40 bezaaid met isolatieplaten Jan Van Maele

18 december 2018

16u00 0 Even over half drie vanmiddag verloor een auto met aanhangwagen op de E40 richting het binnenland een aanzienlijke hoeveelheid isolatieplaten. Dat gebeurde net voorbij de oprit van Oostkamp. De linkerrijstrook werd bezaaid met isolatieplaten en dat zorgde voor nogal wat verkeershinder.

De brandweer diende de in stukken gebroken platen over een afstand van meer dan 300 meter op te ruimen. Dat zorgde voor nogal wat file. De bestuurder die de isolatieplaten verloor werd in Beernem aangetroffen. Er werd een pv opgemaakt. Tegen 15.30 uur was de rijweg terug vrij. Niemand raakte gewond.