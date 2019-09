E34 richting Antwerpen volledig versperd door gekantelde vrachtwagen in Zoersel Vlaams Verkeerscentrum: “Hinder zal lang duren” HAA Toon Verheijen

11 september 2019

07u25

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, Twitter 98 De ochtendspits op de E34 van Turnhout naar Antwerpen is zwaar verstoord door een gekantelde vrachtwagen ter hoogte van Zoersel. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat de hinder lang zal duren.

De bestuurder van de vrachtwagen bleef bij het ongeval ongedeerd. Zijn vrachtwagen belandde over de twee rijstroken en ook deels over de busstrook. Door een lekkende brandstoftank is de situatie ook gevaarlijk waardoor de volledige snelweg richting Antwerpen versperd is. Het verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 21 Lille en de calamiteitenroute L tot oprit 20 Zoersel volgen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor file en vertragingen, ook op de omleidingsroute. Wie van de Kempen naar Antwerpen moet, krijgt alvast de raad om vanuit Turnhout via Kasterlee en Geel naar de E313, en zo richting Antwerpen, te rijden.

