E34 richting Antwerpen volledig afgesloten in Kemzeke

Door een nieuw ongeval is de #E34 van Knokke naar Antwerpen helemaal versperd tussen Moerbeke en Kemzeke. Je moet de snelweg in Moerbeke verlaten en via de zij-rijweg naar de oprit in Kemzeke rijden.



Wie vanuit Brugge of Zelzate naar Antwerpen wil, doet dat beter via Gent.

Hajo Beeckman(@ hajobeeckman)