E34 richting Antwerpen volledig afgesloten door gekantelde vrachtwagen mdr jv

25 mei 2019

06u41 8 De E34 is volledig dicht door een gekantelde vrachtwagen ter hoogte van de oprit Zoersel richting Antwerpen. Het verkeer moet de snelweg verlaten via afrit Zoersel en de letter L volgen tot oprit Massenhoven.

Even voor half vijf vanochtend verloor de chauffeur de controle over het stuur door een klapband. De vrachtwagen was geladen met 27.000 liter melk, waarvan ongeveer de helft is vrijgekomen. Er brak even brand uit, maar die had de brandweer snel onder controle.

De E34 moest wel volledig worden afgesloten in de richting van Antwerpen. Er is een omleiding voorzien. Het verkeer is vertraagd.