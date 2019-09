E34 richting Antwerpen versperd door gekantelde vrachtwagen in Zoersel, minimale doorgang op busstrook Vlaams Verkeerscentrum: “Hinder zal lang duren, takeling wordt complex” HAA Toon Verheijen KVE

11 september 2019

07u25

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, Twitter, Belga 98 De ochtendspits op de E34 van Turnhout naar Antwerpen is zwaar verstoord door een gekantelde vrachtwagen ter hoogte van Zoersel. De busstrook zal gedeeltelijk vrijgemaakt worden om een minimale doorgang te creëren voor het verkeer dat achter het ongeval vastzit. De doorgang is wel alleen breed genoeg voor personenwagens en motorrijders. De takeling belooft intussen een complexe zaak te worden. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat de hinder lang zal duren.

De vrachtwagen in kwestie week omstreeks 6.50 uur om een nog onbekende reden van zijn baan af, reed tegen de kant aan en kwam op zijn zij terecht. Het voertuig belandde over de twee rijstroken en ook deels over de busstrook. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. De vrachtwagenbestuurder zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen.

Het voertuig verspert nagenoeg de volledige snelweg richting Antwerpen. Alleen de busstrook is nog gedeeltelijk beschikbaar, al moest de brandweer daar eerst wat gelekte brandstof verwijderen. Auto’s en motorrijders die achter het ongeval vastzaten kunnen er nu onder begeleiding langs, maar vrachtwagens zullen nog een tijdje moeten wachten. Wie van wat verder komt aanrijden, moet de snelweg wel sowieso nog verplicht verlaten in Lille en een omleiding volgen tot de oprit Zoersel voorbij het ongeval.

Volgens het Verkeerscentrum is het nog erg onduidelijk hoe lang de takeling zal duren. “Het gaat om een koelwagen met een lading van voedingsolie”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “Die is gelukkig voorlopig niet beginnen lekken, maar het is nog onduidelijk of ze zal moeten worden overgepompt voor de takeling.”

Hou er rekening mee dat de hinder op de #E34 een tijdje kan duren. In Zoersel moet een gekantelde vrachtwagen weggehaald worden. Een meevaller is dat zijn lading, voedingsolie, niet op het wegdek is terechtgekomen. Maar de takeling wordt sowieso geen eenvoudige klus! pic.twitter.com/Ge3eKSexbZ Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Vanuit de Kempen naar Antwerpen deze ochtend? Niet via Turnhout, want door een ongeval is de #E34 versperd in Zoersel. Rij vanuit Turnhout via Kasterlee en Geel naar de #E313 om zo richting Antwerpen te rijden. pic.twitter.com/STciVQ0DFx Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link