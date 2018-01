E34 in Assenede afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagens DJG

12u24 18 Dujardin

Op de E34 ter hoogte van Assenede is rond 11 uur een zwaar ongeval gebeurd. Twee vrachtwagens zijn er op elkaar ingereden, een kop-staartbotsing. Een Nederlandse chauffeur die paletten met karton vervoerde, reed achteraan in op een koelwagen. De exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De chauffeur is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Het parket is onderweg om de nodige vaststellingen te doen. De snelweg richting Zelzate was een hele tijd volledig afgesloten. Rond 12.20 uur is opnieuw één rijvak opengesteld.