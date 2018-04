E314 volledig versperd na kettingbotsing RTZ

19 april 2018

10u02

Bron: Eigen berichtgeving 2 De E314 ter hoogte van Heusden-Zolder is vanochtend even volledig versperd geweest na twee kettingbotsingen. Die gebeurden allebei in de richting van Leuven, net aan het parkeerterrein van Zolder.

Een eerste aanrijding met enkel stoffelijke schade gebeurde kort voor 8 uur op de E314 in de richting van Nederland. In de daarop ontstane kijkfile richting Lummen kwamen vervolgens eerst vier en vervolgens zes voertuigen met elkaar in botsing.

Brandweerzone Zuid West Limburg moest twee inzittenden bevrijden. Zij werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is intussen weer vrij gemaakt, maar bestuurders moeten nog steeds rekening houden met lange files.

#E314 De weg is weer vrij thv Zolder→Lummen. Er staat nog 45min file vanaf Genk-Centrum. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Gisteren gebeurden op precies dezelfde locatie ook al twee kettingbotsingen met on totaal zes auto’s.