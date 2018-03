E314 in Maasmechelen weer vrijgemaakt na kettingbotsing met vijf auto's en drie vrachtwagens, één dode EP Marco Mariotti

14 maart 2018

07u28

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 De E314 in Maasmechelen richting Nederland is weer vrijgemaakt, maakte het Vlaams Verkeerscentrum vandaag rond 12.30 uur bekend. De twee rijstroken waren sinds 6 uur versperd door een dodelijke kettingbotsing die het gevolg was van een brandende carnavalswagen, onder de E314.

Onder de brug in Maasmechelen stonden carnavalswagens geparkeerd, en die zijn om een nog onbekende reden in brand gevlogen, wat voor zware rookontwikkeling en -hinder heeft gezorgd. Bestuurders werden door de zwarte rook totaal verrast. "Richting Nederland gebeurde daarop een ongeval met drie vrachtwagens en vijf personenwagens", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Er vielen vier gewonden, die naar het ziekenhuis werden overgebracht."

Felle rook

De rookhinder maakte bovendien dat de weg ook richting België enige tijd afgesloten werd, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De aanrijding veroorzaakte grote verkeersellende. Er ontstond een kilometerslange file. Het verkeer tussen de afrit van de E314 in Maasmechelen en de plek van het ongeval in Kotem zat urenlang vast. Nadat de rijstroken rond 12.30 uur na de takelwerkzaamheden volledig waren vrijgegeven, moest het verkeer vanuit Lummen nog rekening houden met 45 minuten file. De N78, de Rijksweg tussen Maasmechelen en Lanaken, was ook volledig verzadigd. Uit onderzoek van het Agentschap voor Wegen en Verkeer blijkt dat de stabiliteit van de snelwegbrug nog in orde was, ondanks de hitteontwikkeling van de brandende carnavalswagen.

Politie-onderzoek

Politie en gerecht zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand aan de carnavalswagen. Het is nog niet duidelijk of het om een accidentele brand gaat, dan wel of er kwaad opzet mee gemoeid is. Naast de uitgebrande praalwagen stonden nog twee andere carnavalswagens. Die bleven gevrijwaard.

Een heel eind verderop op de E314, in Wilsele, gebeurde eveneens een ongeval. Automobilisten moeten daar rekenen op een uur extra vanaf Aarschot. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om via Antwerpen om te rijden, maar waarschuwt dat ook daar files staan.

Komende zondag, tijdens de carnavalstoet in Kotem, mogen onder de E314 wel auto's staan, maar alleen voor de toeschouwers van de stoet. Er moet dan een bemande brandweerpost staan. Voor de rest van het jaar is een parkeerverbod van kracht. Een Nederlandse carnavalsvereniging had er toch een praalwagen geparkeerd, die woensdagochtend dus vuur vatte.

Het ziet ernaar uit dat de #E314 naar Nederland nog geruime tijd DICHT blijft in Maasmechelen. Daar is een kettingbotsing gebeurd: 5 auto’s en 3 vrachtwagens. Verkeer naar NL moet de snelweg via afrit Maasmechelen verlaten, wat daar uiteraard file veroorzaakt. pic.twitter.com/eaVyaO8WJ4 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#E314 update Maasmechelen. De weg wordt er afgesloten. Het verkeer moet de snelweg verlaten in Maasmechelen. Ook richting België is de weg afgesloten door de rookhinder. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link