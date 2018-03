E314 in Maasmechelen in beide richtingen afgesloten na kettingbotsing met vijf auto's en drie vrachtwagens, één dode

Het ziet ernaar uit dat de #E314 naar Nederland nog geruime tijd DICHT blijft in Maasmechelen. Daar is een kettingbotsing gebeurd: 5 auto’s en 3 vrachtwagens. Verkeer naar NL moet de snelweg via afrit Maasmechelen verlaten, wat daar uiteraard file veroorzaakt. pic.twitter.com/eaVyaO8WJ4

Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx)