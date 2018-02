E313 vrijgemaakt richting Antwerpen na ongeval in Herentals-West IB

01 februari 2018

06u35

Bron: Belga, Vlaams verkeerscentrum 4 De E313 richting Antwerpen is vrijgemaakt na een ongeval in Herentals-West. Het Verkeerscentrum raadt echter aan om toch om te rijden.

Wie van Hasselt naar Gent moet, gaat best via Brussel. Wie van Geel naar Antwerpen wil, vermijdt best de E313 door de N19 en daarna de E34 te nemen.

